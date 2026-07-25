V prenovljenem Akvariju Piran se živali dobro počutijo

V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično.

»V Akvariju Piran je, kot vsako poletje, tudi letos živahno in barvito,« je povedala strokovna vodja Akvarija Piran Manja Rogelja. Posebej jih veseli, da se živali v prenovljenih akvarijih dobro počutijo, obiskovalcem lahko zato njihove zgodbe predstavijo še nazorneje.

Hkrati osebje akvarija navdušuje dogajanje v morju, saj nedavna opažanja mladih leščurjev in pogostejša srečanja z morskimi lilijami po oceni strokovne vodje kažejo, kako zanimivo in dinamično je naše morje.

Na posameznih lokacijah v slovenskem morju namreč trenutno redno srečujejo sredozemsko morsko lilijo (Antedon mediterranea), ki so jo v zadnjih letih opazili le nekajkrat. Njeno ime je nekoliko zavajajoče, saj ne gre za rastlino, pač pa žival, ki je zanimiv pokazatelj dobro ohranjenega morskega okolja, je pojasnila Rogelja. Ta iglokožec s svojimi razvejanimi kraki prestreza drobne organske delce in plankton ter tako sodeluje pri kroženju hranil.