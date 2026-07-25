Zaradi močno zgoščenega prometa na avtocesti A4 vozi varnostni avtomobil

Na avtocesti A4 je danes po pričakovanjih promet močno zgoščen, pri čemer zlasti na cestninski postaji na izvozu pri Moščenicah - tudi zaradi zaprtja slovenske hitre ceste H4 - beležijo 18-odstotni porast v primerjavi z lanskim letom. Kolone so okrog 13. ure tam dosegale tri kilometre.

Na avtocesto sta zapeljala varnostni avtomobil t.i. safety car in policijski avtomobil, ki sta upočasnjevala vozila med Palmanovo in Vilešem in jih nato presumerjala na avtocesto A34 od Vileša do Gorice. Družba Autostrade Alto Adriatico na ta način želi razbremeniti cestninsko postajo pri Moščenicah.

V dopoldanskih urah so nastajali zastoji tudi med Vidmom in vozliščem pri Palmanovi, med San Donajem in Portogruarom in ob prvem valu povratnikov med Latisano in vozliščem pri Palmanovi proti avtocesti A23.