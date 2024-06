Trojici iz Rezije in SDD Jaka Štoka priznanje Naša Slovenija

V Rožu na Koroškem je Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine podelilo priznanja Naša Slovenija. Nagrajence so izbrali v kategorijah ohranjanje dediščine, raziskovanje in uveljavljanje dediščine, zasluge posameznikov in organizacij ter izobraževanje, usposabljanje in osveščanje.

Med nagrajenci sta Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka za razstavo Rožnarce in cvetličarstvo na Proseku in Kontovelu, s katero so se spomnili domačink, ki so prodajale cvetje po Trstu ter Luiga Negro, Silvana Paletti in Sandro Quaglia za ohranjanje in oživljanje Rezije.

Priznanja je Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine Kultura-Natura Slovenija podelilo na podlagi 12. razpisa za priznanja Naša Slovenija. Do roka je prispelo 27 predlogov, ki so večinoma ustrezali razpisnim pogojem. Žirijo je vodila etnologinja in slovenistka iz Celovca Herta Maurer-Lausegger.