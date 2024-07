Tropska vročina bo od sobote začela popuščati

Nekoliko manj vroči in bolj vlažni atlantski tokovi, ki so v minulih dneh občasno oplazili Alpe in zlasti v gorskem svetu povzročali nastanek popoldanskih neviht, se bodo v bližnji prihodnosti postopno spuščali do ostalih predelov. Subtropski anticiklon bo deloma klonil in bo na naših vzporednikih vsaj prehodno nekoliko manj soliden. Vročina bo v prihodnjem tednu nekoliko popustila, povečala pa se bo tudi občasna spremenljivost in bodo zlasti v popoldanskih urah krajevne plohe in nevihte nekoliko verjetnejše.

Postopno in delno popuščanje subtropskega anticiklona se bo začelo že z jutrišnjim dnem (petkom), ko bo v popoldanskih urah nekaj več krajevne nestanovitnosti in bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte, verjetnejše v gorah, možne pa bodo tudi drugod. Toplotna obremenitev bo tudi jutri izrazita.

V soboto bo že zaznavno popuščanje največje vročine. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihala bo burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija. Danes so se za primerjavo najvišje dnevne temperature v FJK dotaknile 35 stopinj Celzija, ponekod pa so bile tudi rahlo višje. Ohladile se bodo tudi noči.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.

V prihodnjem tednu bo prevladovalo delno jasno do občasno spremenljivo oblačno vreme. Zlasti v popoldanskih urah bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od ponedeljka do srede bodo do okrog ali le rahlo nad 30 stopinj Celzija, v drugi polovici tedna pa bo še kakšna stopinja Celzija manj. Prijetnejše in postopno bolj sveže bodo tudi noči.