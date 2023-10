Tržačan Dušan Bordon bo dobil spomenik

V Renicciju pri Arezzu so se spomnili 80. obletnice osvoboditve tamkajšnjega fašističnega taborišča, kjer je bilo interniranih veliko Slovencev, Hrvatov in Črnogorcev. Prireditve se je udeležila tudi delegacija ZZB NOV Slovenije, katere člani so v Toskano prinesli kamnite plošče iz slovenske Istre, ki jih bodo vgradili v spomenik Tržačanu Dušanu Bordonu. Postavili ga bodo v kraju Caprese Michelangelo, kjer je slovenski narodni heroj padel v spopadu z Nemci.

Bordon se je rodil v Trstu 16. decembra 1920 v istrski družini, ki se je po nastopu fašizma preselila v Jugoslavijo. V študentskih letih je bil urednik časopisa Slovenska mladina, ki je med sodelavci štela pesnika Karla Destovnika-Kajuha. Bil je aktiven v antifašističnih ilegalnih društvih ter v komunistični mladini. Fašisti so ga aretirali kmalu po okupaciji Ljubljane in ga poslali naprej v konfinacijo, nato pa v zapor v Bagno di Ripoli pri Firencah.

Skupaj z bratom Radom, poznejšim prevajalcem in pesnikom, je organiziral množičen beg iz zapora, a je bil čez nekaj dni izdan in ujet. Zaprli so ga v taborišče v Renicciju, od koder je nekaj dni pred kapitulacijo Italije pobegnil in se z bratom Radom pridružil italijanskim partizanom. Njegova brigada je aprila leta 1944 padla v nemško zasedo. Tovariši so ga pokopali v bližnjem gozdu, po vojni so njegove posmrtne ostanke prenesli v veliko kostnico v San Sepolcro.