Tudi Fedriga brez tretjega mandata?

Luca Zaia v Venetu in Vincenzo De Luca v Kampaniji na bližnjih volitvah ne bosta več mogla kandidirati za predsednika dežele. Senatna komisija za ustavna vprašanja je danes dopoldne zavrnila predlog Lige, ki je v zadnjem trenutku v zakon o številu svetnikov v deželah z navadnim statutom skušala vriniti možnost tretjega mandata za predsednike dežel.

Poskus stranke Mattea Salvinija je propadel. Predlog sta, poleg ligašev, podprla le dva senatorja sredinskih strank, vsi ostali so bili proti. Veliko politično težo ima nasprotni glas Bratov Italije in stranke Naprej, Italija, medtem ko je levosredinska opozicija po pričakovanju strnjeno glasovala proti.

Senatni sklep velja za dežele z navadnim statutom in ne za avtonomne dežele ter za pokrajini Trento in Bocen. Slednje same odločajo o volilnih pravilih, njihove odločitve pa so podvržene presoji ustavnega sodišča. Pred nekaj meseci je rimska vlada, ob nasprotovanju Lige, zahtevala ustavno presojo volilnega zakona, s katerim je tridentinski pokrajinski svet uvedel možnost tretjega deželnega mandata za ligaškega predsednika Maurizia Fugattija.

Razsodba ustavnih sodnikov o Trentu bo gotovo vplivala na dogajanja v Furlaniji - Julijski krajini, kjer aktualna volilna zakonodaja ne omogoča tretjega mandata za predsednika Massimiliana Fedrige. Slednji ponavlja, da to ne sodi med prednostne naloge deželne večine, v resnici pa bo to vprašanje tako ali drugače pogojevalo deželno politiko vse do volitev leta 2028.