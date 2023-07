Tudi na Hrvaškem plačevanje cestnine s Telepassom

Na Hrvaškem je od minulega petka cestnino za avtocesto možno plačevati z evropskim servisom Telepass, ki že deluje v Italiji, Franciji, Španiji in na Portugalskem. Napravo Telepass bodo vozniki lahkih vozil (do 3,5 tone) lahko uporabljali na avtocestnem omrežju, ki ga upravlja podjetje Hrvatske autoceste in ki zajema približno 85 odstotkov celotne mreže.

Kdor že ima v avtomobilu napravo Telepass, mu bo ta delovala avtomatično tudi na Hrvaškem, kjer bo moral uporabljati za to namenske vozne pasove.