Tudi v prihodnjem tednu dežja ne bo manjkalo

Vpliv ciklona, ob katerem so se včeraj in v sredo pojavljale obilne padavine in je nato zapihala močna burja, postopno slabi. Danes zvečer in jutri bo občasno lahko še nekaj nestanovitnosti in bodo še možne krajevne padavine, šlo pa bo povečini za bolj skromne količine dežja. Burja v Tržaškem zalivu, ki je včeraj dosegla hitrost 111 kilometrov na uro, je že danes popoldne oslabela in je bila zmerna.

Jutri (sobota) bo sprva še oblačno in bodo ponekod možne manjše padavine. Čez dan pa se bo vreme postopno izboljšalo. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, jutro bo mrzlo.

V prihodnjem tednu bo na vreme pri nas več dni vplivalo obsežno ciklonsko območje, naše kraje pa bosta tudi prešli dve vremenski fronti. Več dni bo prevladovala jugozahodna vremenska slika. Spet bo topleje.

V ponedeljek se bo čez dan povečala oblačnost, v noči na torek ali v torek pa bo naše kraje prešla prva od dveh vremenskih front. V torek bo oblačno in deževno. Pihali bodo okrepljeni južni vetrovi. Količine dežja bodo večje v severnih goratih predelih, nekoliko manjše ob morju.

V sredo in povečini v četrtek kaže v glavnem na oblačno vreme z morebitnimi občasnimi rahlimi padavinami. V noči na petek ali v petek pa naj bi prešla naše kraje še druga vremenska fronta. V četrtek zvečer naj bi se iznad goratih predelov oblačnost in padavine širile proti nižinam in morju. Petek pa bo po zdajšnjih izračunih oblačen in deževen. Vreme naj bi se postopno izboljšalo v soboto.

Po zdajšnjih obetih kaže, da bo tudi prihodnji teden kar bogat s padavinami. Od torka do sobote naj bi skupaj padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter. Najvišje dnevne temperature bodo proti koncu tedna okrog 20 stopinj Celzija. Postopno nekoliko toplejše bodo tudi noči.