Turški gradbinec drugega tira naj bi odhajal, 2TDK navedbe zavrača

Turški gradbinec Yapi Merkezi, ki je skupaj s Kolektorjem gradil 1,1 milijardo evrov vreden drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom, odhaja iz Slovenije.

Po informacijah, ki so jih pridobile Primorske novice, so namreč predstavniki Turkov vodstvo podjetja 2TDK, ki vodi gradnjo drugega tira, že obvestili, da svojega dela projekta ne bodo zmogli končati. Glavnino del naj bi tako prevzel Kolektor kot partner v konzorciju. Turki naj bi z manjšim delom operative ostali le še na odseku med Divačo in Črnim Kalom.

Gre za končni epilog finančnih težav turškega gradbinca, ki se vlečejo že skoraj leto dni. Že septembra lani so Primorske novice poročale, da je več podizvajalcev in delavcev, ki so jih najeli Turki, ostalo brez plačil, zaradi česar so zapustili gradbišče. Takrat v podjetju 2TDK o neplačevanju podizvajalcev uradno niso vedeli ničesar. Toda po neuradnih informacijah naj bi Yapi Merkezi zdaj podizvajalcem skupaj dolgoval že skoraj 20 milijonov evrov, poročajo Primorske novice.

Na vest se je odzvala družba 2TDK, ki je zapisala, da »projekt Drugi tir ostaja v finančnih okvirih, ki so opredeljeni v Novelaciji investicijskega programa (NIP2).« Zato bodo sprejeli vse ustrezne ukrepe za reševanje z nepredvidenimi izzivi na način, da bo železniška proga od Divače do Kopra kakovostna in varna, pri čemer ostaja cilj, da se prevoznost proge omogoči marca 2026. V sporočilu zavračajo vse navedbe, da turški gradbinec zapušča gradbišče drugega tira.



»Družba 2TDK je po zahtevnih pogajanjih uskladila pogodbene vrednosti z zakonsko obveznostjo plačila podražitev, spreminja se tudi rok za dokončanje del, ki je zdaj 31. 3. 2026. V zvezi z navedenim je družba sklenila aneksa k pogodbama za Odsek 1 in Odsek 2 s konzorcijem Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin,« so že zapisali.