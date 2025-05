Umrl je beneški duhovnik in kulturni delavec Marino Qualizza

Dva tedna po smrti Boža Zuanelle je vernike in širšo stvarnost v Benečiji prizadela še ena huda izguba. Pri starosti 84 let je danes ob poslabšanju zdravstvenega stanja umrl monsignor Marino Qualizza. Bil je duhovnik, profesor, pisatelj, novinar in kulturni delavec. Ljubil je Nediške doline in slovenščino.

Rodil se je leta 1940 v Podutani, duhovnik je postal leta 1965. Bil je med ustanovitelji Visokega instituta za verske znanosti v Vidmu in njegov prvi direktor.

V Nediških dolinah je v Dreki in v Špetru maševal v slovenščini. Pisal je za več časopisov, med drugim za tednik La Vita Cattolica in za štirinajstdnevnik Dom. Izdal je knjigo Benečija naš dom.

Pogrebna svečanost bo v ponedeljek, 26. maja, ob 15. uri v Špetru.