Umrl je škof Metod Pirih

Slovenska škofovska konferenca in Škofija Koper sta danes sporočili, da je v dijaškem domu Škofijske gimnazije v Vipavi, kjer je od upokojitve prebival, v 85. letu starosti umrl upokojeni koprski škof Metod Pirih, ki je koprsko škofijo vodil dobrih 25 let, bil pa je tudi povezan s sosednjimi škofijami in Slovenci v Italiji.

Metod Pirih se je rodil 9. maja 1936 v Lokovcu na Banjški planoti, po šolanju v domačem kraju in v malem semenišču v Pazinu je leta 1956 vstopil v ljubljansko bogoslovje in se vpisal na Teološko fakulteto, 29. junija 1963 je bil posvečen v duhovnika, po študiju in magisteriju na papeški teološki fakulteti Teresianum v Rimu je ob nastanku oz. obnovitvi koprske škofije leta 1977 bil tajnik prvega škofa Janeza Jenka in nato še generalni vikar. 25. marca 1985 je postal koprski pomožni škof, 16. aprila 1987 pa je škofijo tudi prevzel in jo vodil do 26. maja 2012, ko je takratni papež Benedikt XVI. sprejel njegovo odpoved. Tudi po upokojitvi je z veseljem pomagal pri verskih obredih, birmovanjih in drugih slovesnostih na Primorskem in tudi med Slovenci v Italiji.