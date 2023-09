Umrl je znani radijski voditelj Sašo Hribar

Umrl je Aleksander (Sašo) Hribar, nagrajeni slovenski satirik in priljubljen radijski voditelj, v javnosti najbolj poznan po oddaji Radio GA-GA na Prvem programu Radia Slovenija. Leta 2006 je za izjemne dosežke na radiu in televiziji prejel Ježkovo nagrado za satiro v oddaji Radio GA-GA in oddaji Hri-bar. Star je bil 63 let, so zapisali na MMC.

Sašo Hribar je leta 1985 začel kot povezovalec programa na slovenskem Radiu, v nočnem programu si je nekoč izmislil sogovornika, s tem pritegnil številne poslušalce in tako so leta 1989 nastale zasnove za legendarno radijsko oddajo Radio GA-GA. Skozi oddajo je Hribar ustvaril arzenal neponovljivih radijskih likov, ki so zrasli iz njegovega satiričnega duha, in postavil prelomnico v slovenskem radijskem humorju. Najnovejši del Radia Ga Ga je prvi program Radia Slovenija predvajal danes.

Hribar je v začetku 90. let začel nastopati tudi na televiziji kot voditelj tedaj priljubljene oddaje Titanik in nato še kot voditelj kompleksnega televizijske oddaje Hri-bar. Bil pa je tudi član programskega sveta RTV Slovenija.