Pri starosti 71 let je danes umrl predsednik družbe Fincantieri Claudio Graziano. Truplo so našli na njegovem domu v Rimu. Nekdanji poveljnik italijanske vojske in general je bil na čelu družbe Fincantieri od leta 2022. Pred nedavnim je izgubil ženo. Preiskovalci ne izključujejo možnosti samomora. Delnice družbe Fincantieri so ob novici padle za več kot 3 odstotke.