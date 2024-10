Poostren nadzor na meji se bo nadaljeval

Poostren nadzor na meji med Italijo in Slovenijo se bo zaenkrat nadaljeval, je danes po pogovoru z ministrom za notranje zadeve Matteom Piantedosijem sporočil minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani. Začasna uvedba poostrenega nadzora je bila učinkovita proti nezakonitim vstopom in glede na odlične rezultate vlada še ni obravnavala morebitnega konca ukrepa, ki so ga uvedli pred enim letom, je povedal.

Od lanskega 21. oktobra so na italijanski strani meje s Slovenijo prestregli okrog 4900 nezakonitih migrantov. Ovadili so 1600 ljudi, pri čemer so jih 262 aretirali, od teh 135 zaradi spodbujanja nezakonitih migracij, je sporočil Ciriani. Minister Piantedosi mu je potrdil, da zdajšnje stanje ne nameravajo spreminjati.