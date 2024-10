Vandali v Postojni povzročili več deset tisoč evrov škode

Uničeni prostori postojnskih javnih stranišč, poškodovano javno dvigalo, razbita ogledala, številni grafiti ..., so prizori, ki jezijo Postojnčane, poročajo Primorske novice. Samo v zadnjem mesecu so vandali v mestu in okolici povzročili za približno 30.000 evrov škode, pojasnjujejo na Občini Postojna.

Med zadnjimi tarčami vandalov so se znašle javne sanitarije na Tržaški cesti, zaradi uničevanja so jih morali za nekaj dni zapreti. Pred kratkim so vandali poškodovali tudi vrata v predprostoru dvigala.

»Zavedamo se, da je vandalizem vsesplošen problem naše družbe, z njim se srečujejo tudi v vseh ostalih občinah ... Ostro obsojamo dejanja, ki se že skoraj na dnevni ravni dogajajo v našem lokalnem okolju,« so odgovorili na Občini Postojna, kjer škodo na javni opremi v zadnjem mesecu ocenjujejo na približno 30.000 evrov.

Javno in zasebno lastnino objestneži uničujejo na avtobusnih postajah, v športnih parkih, v ulicah v središču mesta, parkih, na območju pokopališča in v okolici šol. Vandali so poškodovali namakalni sistem, na novo asfaltirano cesto, ogledala, električno napeljavo. Grafiti so se pojavili na prometnih znakih, zidovih, avtobusnih postajah. Izkopali so drevesne označbe in uničili opremo na športnih objektih in v parkih. Postojnčane so razjezila tudi razbita stekla in ogledala na avtomobilih.