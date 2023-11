Umrl tudi 82-letni soprog

V pordenonski bolnišnici je umrl tudi 82-letni moški, ki so ga karabinjerji v četrtek našli hudo poškodovanega na domu v Medunu, kjer je ležalo tudi truplo njegove 82-letne soproge. Našli so ga v kuhinji in na njem so bili vidni znaki poškodb. Prav tako je bil hudo poškodovan moški, ki so prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Za par starostnikov so skrbele socialne službe. Preiskovalci ugotavljajo okoliščine tragedije. Po nekaterih vesteh kaže, da naj bi ženska umrla zaradi hude slabosti ali usodnega padca, tudi moškega pa naj bi nato obšla slabost.