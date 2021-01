Upravni sodniki preklicali odredbo o pouku na daljavo

Deželno upravno sodišče FJK je (podobno kot v Emiliji - Romanji in Lombardiji) sprejelo pritožbo nekaterih staršev dijakov višjih srednjih šol in s tem preklicalo odredbo predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige, ki je 4. januarja na omenjenih šolah podaljšal pouk na daljavo do konca meseca. Kdaj bodo dijaki dejansko spet stopili v šolo, pa za zdaj ni znano.

Pritožba je temeljila na velikih težavah, ki jih pri dijakih povzroča pouk na daljavo, ter pri razlikah med dijaki, ki jih dejavnost po spletu poglablja, saj nekateri med njimi doma nimajo dostopa do primerne tehnologije. Omenjali so tudi negativne posledice na psihološko in telesno zdravje mladih. »Čeprav gre za omejeno obdobje, prinaša odredba hude posledice,« so zapisali sodniki po poročanju italijanskega deželnega TV dnevnika Rai. Sodniki so poudarili, da šole spoštujejo vse predpise, načrt za javni prevoz pa je bil že pripravljen, zato bi bilo epidemiološko tveganje omejeno. Deželni vladi dopuščajo, da ponovno odloča na tem področju.