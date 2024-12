Uspehi, odprta vprašanja in nujno kadrovanje mladih sil

Prenos lastništva Narodnega doma pri Sv. Ivanu, prepoznavni znak Slovencev v Italiji, pozornost mladim, sistemsko financiranje gospodarstva. Ob tem pa številni sestanki, katerih rezultat je nevidno, a pomembno delo, ki omogoča reševanje kompleksnih upravnih postopkov in daljših procesov odločanja – te in še mnoge druge uspehe v letu 2024 sta včeraj na tradicionalnem decembrskem srečanju z mediji predstavila predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj. Ob koncu leta se je nabralo tudi nekaj še nerešenih vprašanj, na katerih bosta krovni organizaciji vložili moči v letu 2025.

Nedvomno najbolj otipljiv dosežek leta je prenos lastništva Narodnega doma pri Sv. Ivanu na Fundacijo Narodni dom, ki že upravlja stavbo na tržaški Ulici Filzi. Še en konkreten rezultat dela je prepoznavni znak Slovencev v Italiji, katerega cilj je skupaj s portalom slovita.info promovirati delovanje celotne skupnosti. Nad znakom se je že navdušilo nekaj športnih ekip, ki ga že uporabljajo na svojih nastopih, kar daje upati, da se bo znak uveljavil tudi v društvih in med dijaki. Ravno šolski mladini bo naslednje leto namenjen poseben večer, saj želita krovni organizaciji ustvariti pogoje, da mladi ostanejo aktivni.

Predsednica SKGZ je na srečanju obžalovala, da se sredstva iz zaščitnega zakona za Primorski dnevnik niso vrnila na raven izpred dveh let, kot je bilo tudi obljubljeno. »Kakršna koli oblika krčenja javnih sredstev za medije je obsodbe vredna,« je bila kritična Dobrila, ki je ostalim tiskanim medijem predlagala, naj črpajo sredstva tudi iz drugih javnih virov. Na medijskem področju pa sta oba priznala, da obnova koncesije z družbo RAI kljub naporom ostaja na mrtvi točki.