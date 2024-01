Uspešen ZamejSki dan na Zoncolanu

V okviru tokratnega že tradicionalnega ZamejSki dneva, ki ga za svoje člane in nečlane prireja Klub zamejskih študentov (KŽS), potekal pa je v soboto, 23. decembra, so na smučišče na Zoncolanu pripeljali kar štirje avtobusi »zamejcev«. Udeleženci so med drugim lahko izbirali, saj so na avtobuse lahko vstopili v Boljuncu, na Opčinah ali v Devinu. Tudi letos so organizatorji priredili loterijo, ni pa zmanjkalo niti zabave niti smučanja. Vsi udeleženci izleta so med drugim prejeli bon s popustom za kosilo v tamkajšnji planinski koči Tamai.

Za zelo uspešno se je med drugim izkazala odločitev, da so letos prvič organizirali pohod za nesmučarje. Ti so se s sedežnico povzpeli na vrh gore, nato pa so se peš počasi spustili, tako da so izkoristili priložnost za postanek v planinskih kočah ter za ogled idilične zasnežene pokrajine, dan pa se je sklenil s skupinskim aperitivom oziroma znamenito smučarsko zabavo »apres ski«. Pri KŽS so bili nad udeležbo navdušeni in upajo, da bodo ponovili več tovrstnih priložnosti za druženje.