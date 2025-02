V Avstriji ljudska stranka, socialdemokrati in Neos tik pred dogovorom

V Avstriji naj bi bila koalicijska pogajanja med ljudsko stranko (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalno Neos tik pred ciljno črto. Po pričakovanjih naj bi v četrtek predstavili vladni program, odprte ostajajo le še nekatere podrobnosti. Ministrske kandidate pa bodo izbirali kasneje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Iz pogajalskih krogov je danes slišati, da nameravajo stranke v četrtek predstaviti vladni program, potem ko bodo danes dorekli še nekaj podrobnosti.

Predvidoma bi imenovanje za mandatarja sledilo v ponedeljek, čeprav v predsedniški palači pojasnjujejo, da niso prejeli še nobene prošnje za termin, so pa na to pripravljeni.

O ministrskih kandidatih naj bi se stranke dogovarjale po predstavitvi programa. O imenovanju ministrov se morajo namreč seznaniti še pristojni organi strank.

Zaenkrat je znano, da bi tako ÖVP kot SPÖ pripadalo po šest ministrstev, Neos pa bi dobila dva. Med drugim bi ljudska stranka ohranila svoje ljudi na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo in kmetijstvo. Socialdemokrati pa so se med drugim potegovali za ministrstva za finance, infrastrukturo in pravosodje.

Stranke so se o oblikovanju koalicije pogajale že lani jeseni, a so pogajanja na koncu propadla. Ponovno pa so jih zagnali po propadu poskusa oblikovanja vlade med ÖVP in svobodnjaki (FPÖ), sicer zmagovalci septembrskih volitev. Njihov vodja Herbert Kickl je vrnil mandat za sestavo vlade avstrijskemu predsedniku Alexandru Van der Bellnu, ki je nato voditelje strank pozval k vnovičnim pogovorom.