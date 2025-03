V Avstriji prisegla nova vlada

V Avstriji je danes pred predsednikom Alexandrom Van der Bellnom prisegla nova vlada, ki jo sestavljajo ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalni Neos. Vlado, pred katero so veliki gospodarski izzivi ob negotovih mednarodnopolitičnih razmerah, bo vodil Christian Stocker iz ÖVP, ki je postal novi avstrijski kancler.

Predsednik Van der Bellen je ob zaprisegi na Dunaju partnerje nove vladne koalicije pozval, naj interese države vselej postavljajo nad strankarske interese. Spričo zelo negotovih političnih razmer v svetu pa je pozval k aktivni vlogi Avstrije pri krepitvi EU. »V Avstriji in Evropi moramo strateško zagotoviti mir,« je dejal.

Ljudska stranka in socialdemokrati bodo imeli v vladi po šest resorjev, Neos pa dva. Medtem ko bo Stocker zasedel kanclerski položaj, je mesto podkanclerja pripadlo šefu socialdemokratov Andreasu Bablerju. Vodja Neosa Beate Meinl-Reisinger pa bo zunanja ministrica, s čimer je Avstrija četrtič v zgodovini dobila žensko na tem položaju.

Ministra za notranje zadeve in obrambo ostajata Gerhard Karner in Klaudia Tanner iz ÖVP, prav tako na položaju kmetijskega ministra ostaja njun strankarski kolega Norbert Totschnig. Finančni minister bo Markus Marterbauer iz SPÖ.

Vladna koalicija je prva tričlanska koalicija v Avstriji po letu 1949, stranke pa so za oblikovanje vlade od volitev 29. septembra potrebovale rekordno dolgo. Na septembrskih volitvah so sicer slavili skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), a jim ni uspelo sestaviti koalicije. Nova vladna koalicija si je za glavne naloge zadala spodbujanje gospodarstva in zmanjšanje velikega proračunskega primanjkljaja. Koalicijske partnerice so se že dogovorile za občutno krčenje proračuna za leti 2025 in 2026. Tri stranke so se dogovorile tudi za ostrejši pristop do migracij.

V tej luči je predsednik Van der Bellen pozval k zagotavljanju gospodarske stabilnosti in socialne varnosti. Ko gre za migracije, je pomembno zagotoviti zaščito tistim, ki jo potrebujejo, in »dosledno ukrepati proti nedovoljenim migracijam«, je dejal.