V Avstriji se prva zmaga obeta svobodnjakom

V Avstriji bodo v nedeljo parlamentarne volitve, na katerih ankete skrajno desnim svobodnjakom (FPÖ) napovedujejo prvo zmago na nacionalni ravni. Tesno naj bi premagali vladajočo ljudsko stranko (ÖVP). A tudi ob zmagi je le malo verjetno, da bodo populisti, ki so slavili že na evropskih volitvah, vodili novo vlado in prvič imeli kanclerja. FPÖ, na čelu katere je od leta 2021 Herbert Kickl, že od konca leta 2022 vodi v javnomnenjskih raziskavah, se jim pa v zadnjem času približuje ÖVP.

Svobodnjaki volivce nagovarjajo s slogani »Pet dobrih let«, »Pogumno poskusite nekaj novega«, pa tudi »Naj se zgodi tvoja volja« iz molitve Očenaš. Stranka obljublja, da v primeru zmage na volitvah ne bo višala davkov, do socialnih storitev pa bodo upravičeni samo še avstrijski državljani. FPÖ bi ustavila sprejemanje azilantov, uvedla bi ostrejše kazni za tihotapce ljudi, omogočila vračanje migrantov na avstrijskih mejah. Svobodnjaki napovedujejo tudi izstop iz projekta evropskega protiraketnega ščita. Glede na javnomnenjsko raziskavo, objavljeno prejšnji teden, bi jih volilo 27,2 odstotka Avstrijcev, ÖVP kanclerja Karla Nehammerja bi bila na drugem mestu s 24,6-odstotno podporo.

FPÖ je od prejšnjih parlamentarnih volitev leta 2019 kljub korupcijskemu škandalu Ibiza pridobila podporo javnosti, medtem ko jo je ljudska stranka, ki je v vladi od leta 1987 in je trenutno v koaliciji z Zelenimi, izgubila. Tudi Zelenim je podpora močno padla in glede na zadnjo anketo bi jih podprlo 8,3 odstotka volivcev.

V krovnih organizacijah slovenske manjšine v Avstriji pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami, na katerih ankete zmago napovedujejo skrajno desnim svobodnjakom (FPÖ), poudarjajo, da je bolj od zmage na volitvah pomembno, kdo bo sestavil vlado in katere stranke bodo v koaliciji. Upajo, da bo nova vlada imela posluh za teme, pomembne za manjšino.

»Ne gre toliko za to, kdo bo prvi, zanimivo bo, kdo bo sestavil vlado in katere stranke bodo del koalicije,« je za STA ocenil Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO). »Zmaga še nič ne pove, ker je vedno odvisno od sestave vlade,« meni tudi predsednik krovne organizacije Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik.