V Avstriji doslej beležijo 3611 potrjenih okužb s koronavirusom, število okuženih se je v zadnjih 24 urah povečalo za skoraj 20 odstotkov. Zabeležili so tudi 16 smrtnih žrtev.

Doslej so opravili 23.429 brisov. Največ okužb beležijo v Zgornji Avstriji, kjer so ugotovili 696 primerov, sledita Tirolska s 676 primeri in Spodnja Avstrija s 512 okužbami. Najmanj okužb so doslej potrdili na avstrijskem Koroškem, in sicer 113 ter na Gradiščanskem, kjer so doslej odkrili 64 okužb.