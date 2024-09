V avtomobile včeraj vlamljali kot za stavo

Včeraj so policisti na območju novogoriške policijske uprave ponovno obravnavali večjo število vlomov v vozila, in sicer v štiri osebne avtomobile in v kombi, poročajo Primorske novice. Kot sporočajo z novogoriške policijske uprave, vse primere vlomov preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila z namenom izsleditve storilcev teh kaznivih dejanj. Pri tem pa ponovno poudarjajo, da je marsikatero od tovrstnih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanjem osnovnih zaščitnih ukrepov.

Včeraj okoli 13.30 so policisti prejeli prvo obvestilo o vlomu v osebni avtomobil, v hyundai i10, nemških registrskih številk, ki je bil parkiran na manjšem peščenem parkirišču ob regionalni cesti Bovec-Trenta. Neznanec je razbil steklo na zadnjih desnih vratih vozila in iz notranjosti ukradel nahrbtnik, v katerem je oškodovanka iz Nemčije imela oblačila in druge osebne stvari.

Približno pol ure kasneje so obravnavali tudi vlom v osebni avtomobil znamke VW polo, avstrijskih registrskih številk, ki je bil parkiran na parkirišču v naselju Kal-Koritnica na Bovškem. Neznani storilec je včeraj med 10.30 in 14. uro pristopil do avtomobila in z neznanim predmetom razbil steklo na zadnjih desnih vratih vozila ter iz notranjosti ukradel torbico, v kateri je oškodovanka iz Avstrije imela tudi denarnico.

Ob 16.48 so prejeli tudi prijavo o vlomu v kombi znamke VW california, nemških registrskih številk, ki je bil parkiran v okolici Kobarida. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec na makadamskem parkirišču pri vstopno izstopni točki za opravljanje športne plovbe po reki Soči, blizu naselja Ladra pri Kobaridu oziroma pri Napoleonovem mostu razbil prednjo steklo na desni strani kombija in iz notranjosti vozila ukradel denarnico. V njej je oškodovanka iz Nemčije imela poleg 300 evrov gotovine tudi druge osebne dokumente.

Malo po 19. uri so obravnavali vlom v osebni avtomobil, ki je bil parkiran ob cesti Gonjače-Sabotin v Goriških Brdih. Neznani storilec je razbil steklo na zadnjih levih vratih vozila, toda v notranjosti ni našel nič zanimivega.

Okoli 19.30 pa so prejeli še zadnje včerajšnje obvestilo o vlomu v osebni avtomobil. Tokrat je klic prišel iz Budanj na Ajdovskem, od koder je iz prtljažnika avtomobila znamke renault izginila motorna žaga znamke stihl, vredna približno 800 evrov.