V Čedadu nazdravili s 54-kilogramsko gubanco

V čedajski kavarni San Marco so 1. januarja nazdravili novemu letu s 54-kilogramsko gubanco, ki jo je izdelala pekarna guban Dorbolò. Razrezali so jo na 500 rezin, ki so jih občani, mestne oblasti in drugi prisotni, kot je že običaj ob začetku novega leta, skupaj okusili. Za penino pa je poskrbelo kletarstvo Scarbolo iz kraja Spessa.

Gre za zelo veliko gubanco, ki pa, kljub spoštljivi teži, ne dosega velikosti tiste, ki so jo izdelali leta 2020. S 103 kilogrami je bila največja dotlej izdelana gubanca na svetu.