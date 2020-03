V FJK so od včeraj odkrili 94 novih okuženih s koronavirusom. Do danes so potrdili 1317 okužb. Ozdravelo je 65 bolnikov.

V zadnjih 24 urah so zabeležili 4 nove smrtne žrtve, skupno je do danes umrlo 65 oseb, je povedal deželni odbornik Riccardi.

Hospitaliziranih je 222 okuženih s koronavirusom, v hišni izolaciji jih je 748, 57 bolnikov pa se zdravi na oddelkih za intenzivno oskrbo.