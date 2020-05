V FJK danes potrdili 12 novih primerov okužbe

V FJK so danes potrdili dvanajst novih primerov okužbe (šest več kot v četrtek) in so zabeležili dve novi smrtni žrtvi (eno več kot v četrtek), obe na Tržaškem. Od začetka epidemija je s covidom-19 umrlo 325 bolnikov (180 v Trstu, 73 v Vidmu, 67 v Pordenonu in pet v Gorici). Skupno so doslej našteli 3227 primerov okužbe: 1368 na Tržaškem (+3), 979 na Videmskem (+4), 671 na Pordenonskem (+1) in 209 na Goriškem (+4), trenutno pa je okuženih 537 ljudi (88 manj kot v četrtek).

Skupno je okrevalo 2365 ljudi (98 več kot v četrtek), dodatnih 52 (+5) ljudi nima simptomov in še čaka na negativen bris. Na oddelku za intenzivno nego ležita dva bolnika (enako kot v četrtek), v domači izolaciji je 415 ljudi (89 manj kot v četrtek). Podatkov o številu opravljenih testiranj niso posredovali.