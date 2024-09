V FJK od sinoči padlo za vsaj pol meseca dežja

V FJK so ob prehodu sinočnje solidne vremenske fronte včeraj zvečer in danes ponoči ter še danes zjutraj povečini padle velike količine dežja, ki so že danes ob 10. uri povsod v nižinskem pasu in ob morju presegale vsaj dobro polmesečno količino padavin. Pojavljale so se plohe in nevihte s krajevnimi nalivi, jakost padavin pa je bila povečini vseskozi visoka. Danes se bo še nadaljevalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, občasno se bodo lahko še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo popoldne oslabele in ponehale. Postopno se bo razjasnilo. Do večera bo zapihala burja in se bo ozračje ohladilo.

V nižinskih predelih je bil eden od najbolj namočenih krajev Fossalon, kjer je skupno padlo 147 litrov dežja na kvadratni meter oz. celomesečna količina dežja. Med najbolj namočene predele sodi tudi Kraška planota, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Zgoniku namerila skoraj 90 litrov dežja na kvadratni meter. V Boljuncu smo do 10. ure danes namerili 80 litrov dežja na kvadratni meter, povečini od 70 do 80 litrov dežja je padlo tudi na Goriškem. Najmanj dežja so namerili v Trstu, kjer je padlo sicer vseeno nadvse spoštljivih 55 litrov dežja na kvadratni meter, kar je polmesečna vsota.

V Julijskih predalpah so bile ob prevladujočih jugozahodnih tokovih količine precejšnje, ob vznožju Mužcev je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa skupno namerila 110 litrov dežja na kvadratni meter, v Alpah pa so bile količine povečini podobne nižinskim.