V deželnih bolnišnicah bodo povečali število mest na oddelkih za intenzivno nego, sta že v prejšnjih dneh sporočila predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga in deželni odbornik Riccardi. V katinarski bolnišnici so se dela na oddelku za intenzivno nego že začela, v Gorici, kjer bodo v prvem nadstropju (na kardiološkem oddelku) pridobili 16 mest, pa se nanje pripravljajo. Fedriga se je za hvalevredno delo zahvalil zdravnikom, zdravstvenemu osebju in deželni civilni zaščiti.