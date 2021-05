V FJK pozitiven le nekaj več kot odstotek testov

V FJK so danes ob 5055 PCR testiranjih potrdili 64 novih okužb z novim koronavirusom in ob 2723 hitrih antigenskih testih 22 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 1,27-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,91-odstoten. Umrli so trije bolniki s covidom-19, katerim je treba prišteti še tri smrtne žrtve v minulem obdobju.

Hospitaliziranih je 175 bolnikov s covidom-19, kar je 8 manj kot včeraj, na intenzivnih negah se jih zdravi 28, trije manj.

Od začetka pademije je v FJK umrlo 3732 bolnikov s covidom-19, in sicer 795 v Trstu, 1983 v Vidmu, 667 v Pordenonu in 287 v Gorici. Ozdravelo je 90.054 ljudi, klinično zdravih je 5534, v samoizolaciji pa je 6404 ljudi.