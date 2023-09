V FJK rumeno opozorilo civilne zaščite za petek in soboto

Ob poslabšanju vremena je civilna zaščita iz FJK za jutri, petek, 22. septembra in za soboto, 23. septembra, pravkar objavila rumeno opozorilo. Ob obsežnem atlantskem območju, ki se približuje našim krajem, bodo pritekali vlažni in nestanovitni jugozahodni tokovi, so zapisali. V petek pa bo naše kraje prešla izrazitejša vremenska fronta.

Od petka, ob 9. uri za 24 ur, do sobote ob 9. uri, v celotni FJK opozarjajo pred obilnimi ali zelo obilnimi padavinami in močnimi krajevnimi nevihtami. Dogajanje bo najbolj izrazito od petkovih popoldanskih ur, so še zapisali.