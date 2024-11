V FJK upad kajenja tihotapljenih cigaret

Furlanija - Julijska krajina oziroma italijansko območje na meji s Slovenijo ostaja zaradi svoje zemljepisne lege eno izmed predelov, kjer je tihotapljenje cigaret najbolj razširjeno. Vseeno pa tu beležijo rahel upad kajenja cigaret nezakonite proizvodnje. Po zadnjih podatkih naj bi se poraba trenutno sukala okrog 12 odstotkov, se pravi 150 milijonov cigaret.

Tako izhaja iz srečanja, ki so ga pod okriljem italijanskega opazovalnega urada proti kriminalu na kmetijskem področju priredili v Trstu. Italijanski strokovnjaki so se poglobili v položaj in vzeli v pretres razne ukrepe kljubovanja pojavu.

Krajevni podatki za FJK sicer odražajo splošno italijansko državno sliko, so med drugim orisali. Italija je na splošno ena od evropskih držav, kjer se kadi najmanj nezakonitih cigaret. Tu pa pride do najvišjega števila zasegov, ovadb in aretacij, ker gre za tranzitno državo, je opisal Carlo Ricozzi, nekdanji general finančne policije in koordinator omizja Maciste omenjenega urada.