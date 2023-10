V FJK v porastu poklicne bolezni

Deželni sindikat Cisl opozarja na zaskrbljujoče naraščanje poklicnih bolezni v Furlaniji - Julijski krajini. Če je bilo v letu 2021 v FJK 1698 prijav poklicnih bolezni, se je lani število zvišalo na 1769. Gre za 4,18-odstoten porast, pri čemer se je v enakem obdobju število prijav poklicnih bolezni v Italiji od 55.205 povečalo na 60.774.

Opazovalni urad patronata Inas, ki deluje v okviru sindikata, je ugotovil, da ob boleznih, vezanih na prisotnost azbesta, skoraj tretjino prijavljenih poklicnih bolezni v FJK predstavljajo patologije kosti in sklepov. Med temi sta npr. lumbalna kila in sindrom karpalnega kanala, ki prizadeneta predvsem pomožne zdravstvene delavce, frizerke, gradbene delavce in ribiče. Poleg tega, opozarja deželni vodja Cisl Cristiano Pizzo, je treba kot poklicne bolezni priznati tudi doslej še nepriznane patologije, ki pa so zelo pogoste, kot npr. vratno kilo, za katero boleha okoli 50 oseb, zlasti voznikov javnega prevoza in pristaniških delavcev.

Po Pizzovem mnenju je treba sistem preventive od nesreč pri delu razširiti tudi na preprečevanje pojava poklicnih bolezni, ki predstavljajo zelo visok osebni in družbeni strošek. Zato je treba ob kulturi varnosti krepiti tudi nadzor, inšpekcije in kazni ter število kontrol in nadzornikov. V šole je treba uvesti specifične učne načrte, pri opravljanju dijaške prakse pa dati prednost podjetjem, ki razpolagajo z odgovornimi za varnost zaposlenih.