V FJK vračanje k pokrajinam

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine je na včerajšnji seji dokončno odobril zakonski osnutek, ki predvideva ponovno vključitev vmesnih upravnih teles, se pravi pokrajin, v deželni statut. Do dokončne odobritve je prišlo, potem ko je predlog deželnega odbora o ustavnem zakonu, s katerim bi obnovili pred petimi leti ukinjene pokrajine, preteklega 21. oktobra zeleno luč prižgal Svet lokalnih skupnosti (CAL). Zdaj bo zakonski osnutek romal v deželni svet, ki bi moral o tem razpravljati januarja prihodnje leto.

Novico je po seji deželne vlade dal odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, po čigar besedah so v osnutek vključili tudi odpravo nekaterih določil deželnega statuta, ki so, kot je dejal, že zastarele oz. preživete na podlagi ustavnih reform, ki so si sledile v zadnjih desetletjih. Vsekakor pa je med glavnimi točkami zakonskega osnutka ponovna uvedba vmesnih teles med Deželo in občinami, ki bi jih neposredno volili občani in bi imela tako lastne upravne pristojnosti kot take, ki bi jim jih podelil deželni zakon ter tiste, ki jih zdaj imajo t. i. deželne institucije za upravno decentralizacijo.

Sklep deželne vlade so pozdravili v desnosredinski večini, kjer poudarjajo vrnitev neke logične institucionalne ureditve ter uravnoteženje odnosa med občani in institucijami. Na povsem drugačni valovni dolžini pa so v opoziciji, kjer potezo ocenjujejo predvsem kot zadostitev potrebi po uvedbi novih »stolčkov«.