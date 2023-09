V Franciji, Nemčiji in Avstriji daleč najtoplejši september doslej

V Franciji, Nemčiji in Avstriji so zabeležili najtoplejši september od začetka meritev. V vseh državah je bil letošnji september za več kot tri stopinje Celzija toplejši od referenčnega obdobja med letoma 1991 in 2020. Meteorologi v državah pa v luči tega opozarjajo na posledice podnebnih sprememb.

Po še nedokončnih in nepotrjenih podatkih je temperaturna slika primerljiva tudi z vremenskim dogajanjem v Furlaniji Julijski krajini in v Sloveniji, kjer so bile prav tako temperature v letošnjem septembru povečini za več stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem. Izstopale so najvišje dnevne vrednosti, ponekod ob morju pa tudi za ta čas zelo visoke nočne temperature.

»V Franciji je bil letošnji september po predhodnih izračunih za 3,6 stopinje toplejši od povprečja med letoma 1991 in 2020,» je danes sporočil francoski meteorološki urad Meteo France in dodal, da je povprečna temperatura v mesecu znašala okoli 21,5 stopinje Celzija.

Letošnji september je bil v Franciji tako topel kot junij. V začetku meseca pa so v večjem delu države temperature presegle 30 stopinj Celzija.

Tudi v Nemčiji je bil po podatkih nemškega meteorološkega urada zabeležen najtoplejši september doslej. »Septembrske temperature so se dvignile na raven, kakršna še ni bila dosežena,» je sporočil urad. Povprečna temperatura je znašala 17,2 stopinje, kar pa je za 3,4 stopinje višje od povprečja med letoma 1991 in 2020.

»Izjemno visoke temperature v letošnjem rekordnem septembru so dodaten dokaz o vplivu podnebnih sprememb,» je povedal meteorolog Tobias Fuchs.

V Avstriji je bil letošnji rekordno topli september prav tako za več kot tri stopinje Celzija toplejši od povprečja med letoma 1991 in 2020. Avstrijski meteorološki urad pa sporoča tudi, da bi letošnje leto lahko bilo eno izmed najtoplejših v zgodovini meritev države.

»Doživeli smo najtoplejši september v 257-letni zgodovini meritev. Če bodo oktober, november in december podobni povprečju zadnjih desetih let, bo leto 2023 eno od treh najtoplejših let v zgodovini meritev Avstrije,» je dejal meteorolog Alexander Orlik.