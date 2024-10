V Furlanijo – Julijsko krajino se vračajo vidre

Po več desetletjih se, kot kaže, v vodna okolja v Furlaniji – Julijski krajini vračajo vidre. Ta sesalec iz družine kun, ki živi tudi v Sloveniji, je iz FJK izginil v šestdesetih letih preteklega stoletja. V zadnjih časih pa so opazili več primerkov v vodnih virih in so odkrili tudi nekaj trupel. Zadnjega so našli včeraj v reki Nadiži pri Čedadu, pri čemer še niso ugotovili, ali je vidro odnesel močan vodni tok ob minulih poplavah ali če jo kdo morebiti odvrgel njeno truplo. Zoolog Luca Lapini je za časopis Il Friuli povedal, da gre za tretjo najdbo trupla vidre v tekočem letu, kar je vse bolj jasen dokaz, da se ta žival vrača na sever Italije. Nekoč so bile vidre pogoste v Furlaniji – Julijski krajini, je povedal, njena populacija pa se je občutno zmanjšala zaradi onesnaženosti okolja s pesticidi. V zadnjih časih so jih pogosto opazili zlasti v Nadiži na Čedajskem in v Ziljici na Trbiškem.