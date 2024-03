Gasilci iz kraja San Vito al Tagliamento in iz Pordenona so danes ob 5. uri zjutraj posredovali v kraju Azzano Decimo, kjer se je vnel požar v garaži stanovanjske hiše. Preden so dospeli, je ogenj že zajel dva parkirana avtomobila. Gasilci so požar pogasili in preprečili, da bi se ogenj razširil na stanovanje. Iz garaže pa so umaknili na varno tudi nekaj plinskih jeklenk. Vzroke požara še preiskujejo, v njem na srečo se ni nihče poškodoval.