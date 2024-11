V gorah je bila noč poletna, v nižinah zimska

Ob umiritvi vetrov in krepitvi anticiklona s toplim zrakom v višjih slojih ter ob posledični veliki stanovitnosti ozračja je v minuli noči nastal izrazit temperaturni obrat. Temperature so bile v gorah občutno višje kot v nižinah, take ki jih navadno beležimo v poletnih mesecih. V nižinah pa se je živo srebro ponoči spustilo na temperature, ki bi bile primerne za zimo. Na Matajurju je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo 10,4 stopinje Celzija, na Višarjah 10,2 stopinje Celzija in na Zoncolanu 9,8 stopinje Celzija. V nižinah pa je v Červinjanu namerila najnižjo nočno temperaturo 2,7 stopinje Celzija, pri Briščikih 2,8 stopinje Celzija in v Gorici 3,2 stopinje Celzija. Povsod v nižinah so bile najnižje nočne temperature precej nižje od 10 stopinj Celzija, v večini krajev pa kar pod 5 stopinj Celzija.

Najbolj mrzel zrak se zlasti v nočnih urah zadržuje le v najnižjih slojih. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je namreč visoko nad nami tudi danes beležila za ta čas zelo visoke temperature. Ničta izoterma je bila opolnoči na višini 3835 metrov, na višini 1500 metrov v prostem ozračju pa je namerila 11,4 stopinje Celzija. Ničta izoterma je kakih 1400 metrov višja od dolgoletnega povprečja, na višini okrog 1500 metrov v prostem ozračju pa so temperature za skoraj 8 stopinj Celzija višje.

Sončno in stanovitno vreme s podobno temperaturno sliko se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.