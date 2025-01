V gorah temperature povečini že nad lediščem

V gorah se je zjutraj meja sneženja dvigala, ničta izoterma je bila opoldne na višini okrog 2000 metrov. Ob rahlo pozitivnih temperaturah je povečini snežilo do nadmorske višine malo nad okrog 1500 metrov. Skoraj povsod v gorskem svetu FJK se je temperatura že dvignila nad ledišče. Ob 14. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na Višarjah namerila +1,5 stopinje Celzija, na Matajurju +1,1, na Piancavallu +3,2 in v Plodnu +3,3 stopinje Celzija. Živo srebro je komajda še vztrajalo pod lediščem na Zoncolanu, kjer so namerili -0,1 stopinje Celzija. Trenutno je v teku višinska otoplitev ozračja. Ničta izoterma se bo do jutri povzpela do nadmorske višine okrog 2500 metrov, v soboto pa na nadmorsko višino okrog 3000 metrov. V nižinah bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme, v gorah pa bo spremenljivo z morebitnimi občasnimi krajevnimi razjasnitvami.

V nedeljo se stanje v glavnem normaliziralo. Čez dan se bodo začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo zvečer in ponoči prehodno okrepile. Meja sneženja se bo spustila na nadmorsko višino okrog 1500 metrov.