V Gorici trije ministri o nadzoru na meji

Na prefekturi v Gorici se je začela seja pokrajinskega odbora za varnost in javni red, na kateri tokrat sodeluje tudi notranji minister Matteo Piantedosi. Slednjega nato čaka v Gorici tristransko srečanje s slovenskim in hrvaškim notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovićem. Govor bo predvidoma o nadzoru na meji in mešanih patruljah. Piantedosi in Poklukar bosta nato odšla na Trg Evrope / Transalpina, nakar bosta obiskala kostnico, v kateri so pokopani italijanski vojaki v Kobaridu ter kobariški muzej.