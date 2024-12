V Italiji razbili neonacistično skupino

12 aretiranih in 25 preiskovanih oseb: to je obračun preiskave, ki je po nalogu sodnika za predhodne preiskave iz Bologne stekla po vsej Italiji in privedla do razbitja neonacistične skupine, poimenovane Werwolf Division oz. Divisione Nuova Alba, ki naj bi bila pripravljena tudi na atentate, vsekakor je imela kot cilj prevrat in spremembo sedanje demokratične ureditve z uvedbo etične in avtoritarne države, ki bi temeljila na »arijski rasi«, pri čemer so načrtovali tudi nasilna dejanja proti visokim predstavnikom institucij. Šlo naj bi namreč za pravcato organizirano celico, ki je bila že v operativni fazi, da izvede atentate na podlagi tehnike t. i. »samotnih volkov«, menijo preiskovalci.

Celotno operacijo je izvedla policija pod vodstvom okrajnih direkcij za boj proti terorizmu pri tožilstvih v Bologni in Neaplju, koordinirala pa jo je državna direkcija za boj proti mafiji in terorizmu. Za 12 oseb je bil odrejen pripor, pri drugih 25 v starosti od 19 do 76 let pa so opravili preiskavo, ki je zaobjela pokrajine Bologna, Bari, Brindisi, Lecco, Milan, Monza Brianza, Modena, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenon, Ravenna, Rim, Teramo, Trst, Vercelli in Vicenza. Člane skupine obtožujejo kaznivih dejanj združevanja v teroristične namene, propagande in ščuvanja h kaznivemu dejanju rasne, etnične in verske diskriminacije ter posesti strelnega orožja. Po ugotovitvah preiskovalcev so pripadniki skupine sledili suprematističnim in neonacističnim idealom, prav tako jim očitajo zanikanje oz. apologijo holokavsta. V sklopu operacije so preiskavo opravili tudi na domovih 44-letnega Tržačana in 19-letnega Pordenončana, sicer že znanih silam javnega reda zaradi pripadnosti skrajno desničarskim krogom.