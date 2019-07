V Italiji (skupaj s Francijo) rekordno število stoletnikov

Italija ima skupaj s Francijo v Evropi rekordno število stoletnikov. V državi je 14.456 ljudi, ki so prekoračili prag 100 let starosti, vendar ni več živečih oseb, ki so se rodile v 19. stoletju. Več kot 6000 ljudi je preseglo 105. leto starosti, od teh pa je skoraj 90 odstotkov ženskega spola.

Dežela z najvišjim odstotkom stoletnikov je Ligurija, medtem ko je v deželi Furlaniji Julijski krajini 36 oseb nad 105. letom starosti. Večina ljudi nad 105. letom starosti so vdovci (80,1 odstotka) ali vdove (86 odstotkov). Med moškimi je 13,6 odstotka še vedno poročenih, med ženskami pa je še poročenih 1,4 odstotka. Po podatkih zavoda Istat živi 85 odstotkov ljudi nad 105. letom starosti na domu, 15 odstotkov pa v domovih za starejše občane.