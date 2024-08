V Italiji vse bliže prepovedi vsakršnih CBD izdelkov

V noči na četrtek je poslanski odbor za pravosodje in socialne zadeve z glasovi večine (Bratje Italije, Liga in Naprej, Italija) sprejel amandma k predlogu zakona o varnosti, ki nosi ime minister za notranje zadeve Mattea Piantedosija, s katerim bi prepovedali pridelovanje in prodajo t. i. legalne konoplje oz. CBD izdelkov, ne glede na njihovo vrsto –posušene vršičke, smolo ali olje. S sprejetjem amandmaja je predlog za izenačenje obravnave CBD izdelkov s tistimi, ki vsebujejo THC in so že sedaj nezakoniti, prodrl v dokončno besedilo zakonskega predloga.

Po navedbah opozicije naj bi desna večina sforsirala obravnavo in glasovanje o amandmaju, kar se jim zdi nesprejemljivo. Oster je bil Riccardo Magi (+Europa), ki je zapisal, da je vlada Giorgie Meloni z eno samo potezo uničila sektor legalne konoplje, v katerem je v Italiji zaposlenih 11.000 ljudi. »In vrh tega mislijo, da gre za dosežek v boju proti drogam ...«, je bil sarkastičen.