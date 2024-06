V Izoli zbrali tono in pol nevarnih odpadkov

Komunala Izola je v prvi letošnji akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico zbrala 1,47 tone odpadkov, kar je 415 kilogramov manj kot lani. Veseli jih, da občani nevarne odpadke iz gospodinjstev vse pogosteje pripeljejo tudi sami že pred organiziranimi zbiralnimi akcijami, so sporočili.

V petih dneh so se z zbiralnico ustavili na 23 lokacijah, najbolj odzivni pa so bili stanovalci iz okolice Drevoreda 1. maja ter Veluščkove in Partizanske ulice, so v Komunali Izola zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Med nevarnimi odpadki iz gospodinjstev so po njihovih navedbah letos presenetljivo prevladovali manjši kosi, kot so na primer baterije in zdravila, medtem ko so v preteklih akcijah zbrali predvsem odpadne barve in jedilno olje.

»Izredno pohvalen je tudi podatek, da so uporabniki od oktobra 2023 oziroma zadnje jesenske akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico do danes na zbirni center sami pripeljali kar 3880 kilogramov nevarnih odpadkov,« so zapisali.

Sodelovanje uporabnikov v zbiralni akciji, ki se je zaključila 25. maja, in spodbudne količine nevarnih odpadkov, dostavljenih v zbirni center, po njihovih besedah dokazujejo, da so uporabniki vse bolj ozaveščeni o ustreznem ravnanju z odpadki ter si skupaj z njimi prizadevajo za pravilno ločevanje odpadkov.