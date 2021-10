V Julijcih ponoči iskali pohodnika

Gorski reševalci iz Rablja in finančni policisti so ponoči v Julijskih Alpah na gorski stezi CAI št. 511, ki pelje na Vraško škrbino (Portello), iskali 58-letnega pohodnika iz Pordenona. Ker se zvečer ni vrnil domov, je njegova življenjska sopotnica poklicala na pomoč.

Policisti in karabinjerji so nekaj ur zatem našli njegov avtomobil v bližini omenjene gorske steze, od koder se je malo po polnoči začela iskalna akcija, pri kateri sta sodelovala tudi reševalna psa.

Reševalci so zaslišali klice na pomoč pogrešanega pohodnika in ga dosegli na nadmorski višini okrog 1100 metrov. Ugotovili so, da je z njim vse v redu. Ustavil se je, ko ga je zajel mrak in ni mogel več naprej. Posredovanje se je zaključilo okrog 2. ure po polnoči.