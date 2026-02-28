V Karnijskih Alpah petdeset metrov drsel po poledenelem pobočju

Danes dopoldne je približno ob 10. uri na vrhu Pala d'Altei v Karnijskih Alpah padel 44-letni domači pohodnik iz okolice Pordenona. V tamkajšnjem gozdu na nadmorski višini 1250 metrov je približno petdeset metrov drsel po poledenelem pobočju, so sporočili gorski reševalci. Prijatelji, ki so z njim bili na ekskurziji, so poklicali telefonsko številko 112. Helikopter nujne medicinske pomoči iz Maniaga pa zaradi megle ni mogel doseči kraja dogodka.

Deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores je nato na pomoč poklicala helikopter iz kraja Pieve di Cadore, ki je prav tako zaradi slabe vidljivosti komaj vzletel. Gorskega reševalca pa je s približno dvajsetmetrskim vitlom le uspel spustiti na teren. Ta je dosegel poškodovanega, ki si je k sreči poškodoval le gleženj.