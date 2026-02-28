Domen Prevc z napadom v drugi seriji do zmage na Kulmu

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (433 točk) je zmagovalec tekme za svetovni pokal na letalnici na Kulmu. Po daleč najdaljšem skoku druge serije je na koncu za 1,1 točke ugnal Avstrijca Stephana Embacherja. Tretji je bil še en Avstrijec Jonas Schuster (401,1). Do točk sta od Slovencev prišla še Timi Zajc z 19. in Žak Mogel s 30. mestom.

Prevc in Embacher sta bila na vseh skokih doslej na Kulmu najbolj prepričljiva, je pa v prvi seriji Avstrijec izkoristil težave slovenskega asa in vodil za 6,5 točke. Olimpijski prvak je v drugi seriji napadel in poletel 228,5 m ter z daljavo finalne serije vrgel rokavico Embacherju. Avstrijec je skočil 219,5 in za las zaostal za prvim skakalcem sezone.

Za Prevca je bila to 12. zmaga v tej sezoni svetovnega pokala, skupno pa 21. v karieri, s čimer za svojim bratom Petrom zaostaja le še za tri zmage.

Tudi v skupnem seštevku je premočno vodilni skakalec še povišal prednost. Zdaj ima pred Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, danes osmim, 693 točk prednost devet tekem pred koncem sezone.