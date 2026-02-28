Z manjšo motnjo prehodno poslabšanje vremena

Anticiklon bo v nedeljo in ponedeljek delno in prehodno popustil pred oslabljeno vremensko fronto, ki bo naše kraje dosegla od severozahoda. Danes bo še prevladovalo stanovitno in precej sončno vreme, v nižinah in ob morju s krajevno zamegljenostjo ali meglo. Dnevne temperature bodo ob vlažnem zraku nekoliko nižje kot včeraj in v četrtek.

Jutri (nedelja) bo postopno že vplivala na vreme pri nas oslabljena višinska dolina, ki se približuje od severozahoda. Tokovi bodo obrnili od jugozahoda, od koder bo tudi v višjih plasteh ozračja pritekal bolj vlažen zrak. Jutri bo povečini spremenljivo ali oblačno, zlasti popoldne ali zvečer bo v jugovzhodnih in vzhodnih predelih FJK ponekod možno občasno rosenje. Ozračje bo vlažno in zamegljeno.

V ponedeljek bo, kot kaže, vpliv oslabljene vremenske fronte nekoliko občutnejši, pri čemer bo prevladovalo oblačno vreme, čez dan se bodo pojavljale krajevne padavine.

V torek se bo ponovno okrepil anticiklon, ki bo več dni zagotovil stanovitno vreme. Zlasti v gorah bo sončno in za ta čas toplo, v nižinah in ob morju pa se bodo sončni žarki prepletali z vlago.