V katastrofalnem potresu doslej že več kot 11.200 žrtev

V katastrofalnih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 11.200 ljudi, od tega 8574 v Turčiji, v Siriji pa 2662. Samo v Turčiji je bilo poškodovanih skoraj 50.000 ljudi, medtem ko so iz Sirije sporočili, da je tam poškodovanih okoli 5000 ljudi. Po zadnjih podatkih oblasti v obeh državah je skupno število smrtnih žrtev naraslo na 11.236. Reševalci že tretji dan nadaljujejo z iskanjem preživelih pod ruševinami več tisoč stavb, pri čemer se spopadajo s hudim mrazom.

Predsednik Turčije Recep Tayyip Erdogan je že prispel na prizadeta območja. Iz Istanbula in Izmirja sta se medtem na prizadeta območja odpravili dve ladji s težko opremo, kot so žerjavi. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da se čas za tisoče poškodovanih in tistih, za katere se še vedno bojijo, da so ujeti pod ruševinami, izteka. WHO je že pred tem ocenila, da bi utegnilo biti v potresu skupno prizadetih kar 23 milijonov ljudi, od tega okoli pet milijonov pripadnikov ranljivih skupin, predvsem sirskih beguncev. Posebej pereče so namreč razmere na severu Sirije, ki je opustošen po desetletju vojne.

Potres je v ponedeljek stresel območje jugovzhodne Turčije in severne Sirije z magnitudo 7,8. Nekaj ur kasneje je udaril še en potres z magnitudo 7,5. Zaradi potresov in številnih popotresnih sunkov na obmejnem območju, ki ga že tako pestijo spopadi, so ljudje na ulicah kurili ostanke in ruševine podrtih stavb, da bi se ogreli.

V Turčiji po uničujočem potresu sicer velja enotedensko žalovanje, Erdogan pa je v torek v desetih provincah na jugovzhodu države, ki jih je opustošil potres, razglasil trimesečne izredne razmere, da bi tako omogočili hitro reševanje in popotresno obnovo.