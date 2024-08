V Kopru huje poškodovan motorist iz Italije

Na Šmarski cesti v Kopru se je včeraj ob 17.22 pripetila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval motorist. Koprski policisti so ugotovili, da je voznik motorja, 63-letni državljan Italije, preko polne črte prehiteval počasi premikajočo se kolono. Na križišču za Bošamarin mu je pri vključevanju na glavno cesto prednost izsilil 41-letni voznik osebnega avtomobila, zaradi česar sta trčila. Voznik motornega kolesa je padel na vozišče in nato udaril še v osebni avtomobil, ki ga je nasproti pravilno pripeljal 40-letni državljan Italije. Zoper povzročitelja, 42-letnega domačina, bodo policisti podali kazensko ovadbo, zaradi kršitev cestno prometnih pravil pa so policisti plačilni nalog izdali tudi poškodovanemu motoristu. Zaradi prometne nesreče je nastal daljši zastoj.